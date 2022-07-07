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Рябков заявил о мешающей шумихе вокруг дела баскетболистки Грайнер

Замглавы МИД Рябков заявил о мешающей шумихе вокруг дела баскетболистки Грайнер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Шумиха, создаваемая Соединенными Штатами в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, 7 июля.

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«Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создает помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», — сказал он журналистам.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения Грайнер и других задержанных в России американцев.

По ее словам, данный вопрос для президента США Джо Байдена является одним из наиболее приоритетных.

При этом она не прокомментировала возможность обмена Грайнер, указав на конфиденциальность связанных с освобождением американских граждан процессов.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали, передает RT. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря ее арест.

5 июля стало известно, что Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.

На следующий день сообщалось, что Байден прочел письмо, пишет «Москва 24». Он позвонил жене Грайнер, чтобы заверить её в том, что он работает над скорейшим освобождением баскетболистки, также как и других граждан США, сообщает REGNUM.

В мае представитель Общественной наблюдательной комиссии Московской области сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.

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