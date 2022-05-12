Осужденного в США россиянина Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер

Российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговли оружием, могут обменять на задержанную в Москве за провоз наркотиков в 2022 году американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом 12 мая рассказал собеседник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – сообщил он.

При этом источник «Газеты.Ru» во ФСИН заявил, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».

Ранее, 7 февраля, американский адвокат Бута Стив Зиссу заявил, что россиянина могут освободить на четыре года раньше срока. Это может произойти даже в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению.

6 декабря адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что подвижек в части перевода осужденных в США россиян в Россию пока нет.

30 августа уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что США категорически отказываются обменивать осужденного в Америке Бута на содержащихся в российских тюрьмах американцев.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к Путину и Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына в РФ.

Что касается американской спортсменки, 31 марта этого года Московский областной суд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста Грайнер, арестованной по подозрению в контрабанде наркотиков, и оставил ее в СИЗО. 18 марта Химкинский городской суд продлил арест Грайнер до 19 мая.

5 марта сотрудники Шереметьевской таможни задержали выступающую за УГМК двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США Грайнер. Как сообщила сотрудник Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы, инцидент произошел в феврале. Спортсменка прибыла из Нью-Йорка. Во время прохождения зеленого коридора ее багаж привлек внимание служебной собаки. В ручной клади у американки обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», предусматривающей от 5 до 10 лет лишения свободы.

Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.