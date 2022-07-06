Белый дом заявил о намерении добиться освобождения задержанной в РФ Грайнер

Власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и других задержанных в России американцев. Об этом в среду, 6 июля, на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы нацелены добиться освобождения всех граждан США, которые были неправомерно задержаны или удерживаются в заложниках в России или других частях земного шара», — сказала она.

По ее словам, данный вопрос для президента США Джо Байдена является одним из наиболее приоритетных.

При этом она не прокомментировала возможность обмена Грайнер, указав на конфиденциальность связанных с освобождением американских граждан процессов.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря ее арест.

5 июля стало известно, что Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.

На следующий день сообщалось, что Байден прочел письмо. Как отметила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ситуация с баскетболисткой является приоритетом для американского лидера.

В мае представитель Общественной наблюдательной комиссии Московской области сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.