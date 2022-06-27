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Суд в Химках продлил арест американской баскетболистки Грайнер

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Фото: Global Look Press/XinHua/Pan Yulong
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Химкинский городской суд продлил до 20 декабря арест баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе суда 27 июня.

«Срок содержания под стражей продлен до 20 декабря», — говорится в сообщении.

5 марта сотрудники Шереметьевской таможни задержали 31-летнюю Грайнер, которая прибыла из Нью-Йорка. Ее багаж привлек внимание служебной собаки. В ручной клади у американки обнаружили вейпы с маслом каннабиса.

В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», предусматривающей от 5 до 10 лет лишения свободы.

В мае представитель Общественной наблюдательной комиссии Московской области сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.

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