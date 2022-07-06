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Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер

Белый дом рассказал о реакции Байдена на письмо арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
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Фото: Global Look Press/Meng Yongmin/XinHua
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Американский президент Джо Байден прочел письмо двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Как она отметила на брифинге, ситуация является приоритетом для Байдена.

Ранее в этот день Грайнер обратилась с открытым письмом к Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.

1 июля Грайнер не стала комментировать свое отношение к обвинению в контрабанде наркотиков и их хранении. Она отметила, что выскажет свое отношение к обвинению позднее. Суд определил, что баскетболистку допросят после изучения письменных материалов дела.

На заседании выступил прокурор с обвинительным заключением. Согласно документу, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву, при досмотре ручной клади у нее обнаружили два картриджа с 0,702 г гашишного масла. Кроме этого, ей вменяют хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта, поскольку масса изъятого у Грайнер в пересчете на высушенное вещество составила 0,56 г.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря ее арест.

Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. Выступает в екатеринбургском УГМК.

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