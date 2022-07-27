Телеканал CNN сообщил об одобрении Байденом обмена Бута на Грайнер и Уилана

Президент США Джо Байден одобрил план сотрудников его администрации об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 27 июля сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Поддержка Байденом обмена отвергает возражения министерства юстиции, которое в целом выступает против обмена заключенными», — отмечает телеканал.

По словам источника телеканала, американская сторона передала России предложение и считает, что «может добиться успеха».

В этот же день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудить судьбу американских граждан, арестованных в России.

В Общественной наблюдательной комиссии Московской области 12 мая рассказали, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура закончила представлять доказательства по делу спортсменки. Как сообщил в тот день корреспондент «Известий» из зала суда, она полностью признала свою вину.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 июля заявила, что власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения Грайнер и других задержанных в России американцев.