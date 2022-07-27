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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию произвести обмен россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, сообщает телеканал CNN.

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«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием (Виктора Бута. — Ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — указано в сообщении.

По информации телеканала, президент США Джо Байден лично одобрил план этого обмена. Уточняется, что госсекретарь США Энтони Блинкен хочет также провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить судьбу американцев, арестованных в России.

Сам Блинкен детали предложения США раскрывать отказался, но подтвердил журналистам, что вопрос обмена будет обсуждаться.

В мае представитель Общественной наблюдательной комиссии Московской области сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Грайнер. Ее задержали за контрабанду наркотиков в РФ.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Сам американец в своем последнем слове на суде не признал вины и просил его освободить.

В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам тюрьмы.

7 июля прокуратура закончила представлять доказательства по делу Грайнер о контрабанде наркотиков. В начале июля спортсменка обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Она выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда. 27 июня Химкинский городской суд продлил ее арест до 20 декабря.

Бриттни Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК.

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