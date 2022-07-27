Блинкен заявил о планах обсудить с Лавровым судьбу арестованных в РФ американцев
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сообщил в среду, 27 июля, в ходе брифинга в Госдепартаменте.
По его словам, темой переговоров станет судьба американских граждан, арестованных в России.
«Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел. Хотел бы затронуть вопросы, представляющие наибольший интерес для нас — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — сказал Блинкен.
Помимо этого планируется обсудить сделку по поставкам зерна на мировой рынок. При этом, как указал госсекретарь США, «это не будут переговоры об Украине».
Встреча Блинкена и Лаврова состоится впервые с начала специальной военной операции (СВО) России.
Ранее, 15 июня, Мосгорсуд приговорил гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ. Следствие в отношении Уилана окончательно завершилось в феврале 2020 года. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс против американца.
Другая гражданка США — спортсменка Бриттни Грайнер, член Национальной баскетбольной ассоциации, двукратная олимпийской чемпионка по баскетболу в составе сборной США, — была задержана сотрудниками таможни аэропорта Шереметьево 5 марта по прибытии из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.
В конце июня Химкинский городской суд продлил ее арест до 20 декабря.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 1 июля отметил отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки.