В Кремле высказались об аресте американской баскетболистки в России
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана с запрещенными препаратами, напомнил журналистам 1 июля представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив отсутствие политических мотивов в аресте спортсменки.
«В российском законодательстве действительно есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления. Но это только констатация, с чем она была задержана, и что есть в нашем законодательстве. Он (арест) не может быть политически мотивированным», — отметил Песков.
Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.
27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря арест баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.Новость дополняется