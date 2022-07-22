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Шойгу заявил о подключении ООН к снятию части санкций с России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Он отметил, что в Турции подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Сергей Шойгу отметил, что эти соглашения представляют собой единый пакет.

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Как подчеркнул министр обороны России, «первый документ предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», а второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Также он отметил, что безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

Срок действия подписанного соглашения об экспорте зерна с территории Украины между Москвой, Киевом, Анкарой и Организацией Объединенных Наций составляет 120 дней.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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