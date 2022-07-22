Шойгу заявил о подключении ООН к снятию части санкций с России

Подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Он отметил, что в Турции подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Сергей Шойгу отметил, что эти соглашения представляют собой единый пакет.

Как подчеркнул министр обороны России, «первый документ предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», а второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Также он отметил, что безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев.

Срок действия подписанного соглашения об экспорте зерна с территории Украины между Москвой, Киевом, Анкарой и Организацией Объединенных Наций составляет 120 дней.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.