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Первое судно с украинским зерном отправится из Турции в Сомали

CNN Türk: суда с украинским зерном прибудут в Турцию 3 августа, первый груз отправят в Сомали
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Суда с украинским зерном прибудут в Турцию в начале августа, после чего первый груз отправится в Сомали. Об этом сообщил в воскресенье, 31 июля, телеканал CNN Türk.

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«Первое судно, прибывшее из украинских портов, войдет в территориальные воды Турции 3 августа. Благодаря инициативам Анкары первые суда с зерном отправятся в африканские страны. В связи с этим ожидается, что судно, которое покинет порт Одессы, достигнет Сомали. Представители ООН заявили, что время в пути корабля до Сомали может занять до полутора месяцев», — передает телеканал.

В составе конвоя уйдут 16 кораблей. Их движение с момента отправления будут отслеживать с помощью БПЛА и спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

Ранее, 29 июля, минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

До этого, 22 июля, в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Москва, в свою очередь, подчеркивала, что не препятствует вывозу украинского зерна. В частности, 23 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов. Он также отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины по-прежнему остается остроактуальной.

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