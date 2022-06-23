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Лавров указал на затягивание продовольственного кризиса из-за ООН

Глава МИД РФ Лавров: действия ООН не дают возможности ускорить вывоз зерна с Украины
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остроактуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом в четверг, 23 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить… зерно. Это прискорбно», — сказал он в эфире Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Министр также отметил, что организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

Между тем, по словам Лаврова, Россия открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов.

«Все предложения, сформулированные еще президентом Владимиром Путиным, положены на бумагу и переданы в Нью-Йорк. Мы сделали всё, что можем сделать», — добавил глава МИДа.

Ранее в этот день Лавров подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющие данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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