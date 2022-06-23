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МИД РФ гарантировал судам с зерном безопасность до Босфора

Лавров: Россия гарантирует безопасность судам с зерном на пути до Босфора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Об этом 23 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нет никаких проблем, чтобы без нагромождения схем вывезти, дать судам выйти. Российская сторона гарантирует безопасность до пролива Босфор», — сказал Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном.

Глава МИД заверил, что Россия не провоцирует продовольственный кризис, а предлагает пути его решения, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

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«Нет никакой связи между специальной военной операцией и продовольственным кризисом. Это признают уже даже в правительстве США. Он начался пару лет назад, когда западные страны стали проводить популистскую политику в сфере финансов. Усилия, которые сейчас предпринимают и Турция, и генсек ООН, были бы давно успешными, если бы Украина и ее хозяева решила бы проблему разминирования портов», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что речь идет о поставках менее 1% мирового зерна, и призвал не делать из этого «вселенскую трагедию».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

21 июня командир Новороссийской морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов рассказал, что сопровождать вывозящее зерно суда из Мариуполя будут корабли Военно-морского флота и погранслужбы ФСБ. Они будут идти до Керченского пролива.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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