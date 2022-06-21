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Корабли ВМФ и погранслужбы будут сопровождать суда из Мариуполя

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Суда, выходящие по гуманитарному коридору из порта Мариуполя, будут сопровождаться боевыми кораблями Военно-морского флота (ВМФ) и пограничной службы ФСБ РФ. Об этом 21 июня заявил командир Новороссийской морской базы, контр-адмирал Виктор Кочемазов.

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«По самой гавани и проходному Мариупольскому каналу будет осуществлено сопровождение противодиверсионными силами Новороссийской военно-морской базы. От подходных буев Мариупольского канала до Керченского пролива будет организовано сопровождение боевыми кораблями Новороссийской базы и далее по Керченскому проливу кораблями пограничного управления ФСБ», — сообщил Кочемазов.

В порту Мариуполя находятся шесть иностранных судов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция) и «Леди Аугуста» (Ямайка). «Азов Конкорд» должно было выйти 18 июня, но задержалось из-за проблем с оплатой портовых услуг.

17 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о возможностях республики поставлять в Сирию продукцию, в том числе зерно, через порт Мариуполя. Акватория гавани была разминирована 24 мая, с 28-го числа порт работает в нормальном режиме. По словам Пушилина, ДНР может отгрузить через Мариуполь не меньше 1 млн т грузов.

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