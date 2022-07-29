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В Турции рассказали о планах по поставкам украинского зерна

Минобороны Турции: поставки зерна планируются в ближайшее время
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Технические работы по организации вывоза зерна с Украины завершаются. Поставки планируются в ближайшее время, сообщили в министерстве обороны Турции 29 июля.

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Как уточняет ведомство, министр обороны Турции Хулуси Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков обсудили соответствующий вопрос в эту пятницу.

«Было выражено удовлетворение сотрудничеством и координацией в Совместном координационном центре в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Совместный координационный центр по вывозу украинского зерна начал работать 27 июля. Его деятельность координируется ООН.

В тот же день замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко со ссылкой на турецких коллег 27 июля заявлял, что скоро может начаться выход первых судов с зерном.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. По словам Шойгу, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.

В то же время стало известно, что украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами будут командовать украинские лоцманы.

В последние месяцы тема вывоза украинского зерна активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Тогда он отметил, что украинские власти заминировали порты и не выпускают суда.

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