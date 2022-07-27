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В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил 27 июля о начале работы Совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле по вывозу украинского зерна. Деятельность центра по зерну будет координироваться ООН.

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В ходе церемонии открытия центра Акар подчеркнул значимость обеспечения поставок 25 млн т украинского зерна в страны, нуждающиеся к закупках сельхозпродукции, передает агентство «Анадолу».

Он указал, что организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

Министр национальной обороны Турции также указал, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса.

«Соглашение может стать моделью и для решения энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Украине», — отметил он.

Что касается продуктовой сделки относительно зернового вопроса, то по соглашению сторон она может быть продлена, указал Акар.

«Необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения по «зерновому коридору» нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается», — отметил министр.

Ранее в среду замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время.

22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Подписала тогда же соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна и украинская делегация.

Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы. При этом продуктовая сделка в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Еще 24 июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

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