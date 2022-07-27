МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время

Выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время. Об этом в среду, 27 июля, сообщил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко со ссылкой на турецких коллег.

«Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время», — сообщил Руденко в ходе брифинга.

Ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали документы о «продуктовой сделке». Она состоит из двух частей и была заключена 22 июля в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН. Подписание сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.

Следом за ними министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда Шойгу отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые представляют собой единый пакет.

Тема вывоза зерна и топлива активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных и энергетических рынках мира.

При этом в конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что со стороны Москвы препятствий нет. Он также указал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.