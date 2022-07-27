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МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время

МИД РФ: выход первых судов с украинским зерном может начаться в ближайшее время по оценке Турции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Выход первых судов с украинским зерном может начаться уже в ближайшее время. Об этом в среду, 27 июля, сообщил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко со ссылкой на турецких коллег.

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«Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время», — сообщил Руденко в ходе брифинга.

Ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали документы о «продуктовой сделке». Она состоит из двух частей и была заключена 22 июля в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН. Подписание сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.

Следом за ними министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда Шойгу отметил, что в Стамбуле подписано два документа, которые представляют собой единый пакет.

Тема вывоза зерна и топлива активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных и энергетических рынках мира.

При этом в конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что со стороны Москвы препятствий нет. Он также указал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

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