В Турции заявили о создании операционного центра по зерновому вопросу

Турция заявила о достижении консенсуса относительно создания операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу. Об этом 27 июня сообщает газета La Discussione.

«Мы считаем, что в ближайшие дни могут быть предприняты конкретные шаги и могут произойти позитивные сдвиги. На данный момент мы видим, что стороны положительно относятся к этому вопросу. Мы ожидаем, что суда, груженные зерном, покинут порты и благополучно прибудут в пункт назначения», — цитирует издание министра обороны Турции Хулуси Акара.

Днем ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна. Он пояснил, что темой обсуждения сторон станет механизм поставок. По его словам, на определение безопасного морского коридора может уйти до четырех недель.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Также он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов.

22 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю. Также он добавил, что успех возможен только при условии согласия Украины на конструктивное сотрудничество, прежде всего, путем согласия на снятие установленных украинской стороной мин.

Антонов добавил, что порт в Мариуполе уже начал работу, и начиная с марта силами Военно-морского флота РФ ежедневно организуются гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.