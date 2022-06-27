Турция призвала обсудить экспорт зерна из России и с Украины в Стамбуле

Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями Украины, РФ и ООН по вопросу экспорта зерна. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«В настоящее время мы проводим переговоры с Россией и Украиной. Рассчитываем на результаты в ближайшее время и на проведение в Стамбуле встречи между представителями РФ, Украины, Турции и ООН», — сказал он в эфире телеканала Habertürk.

Официальный представитель главы государства пояснил, что темой обсуждения сторон станет механизм поставок, над планом которых уже идет работа. По его словам, на определение безопасного морского коридора может уйти до четырех недель.

В данном случае речь идет о вывозе около 40 млн т. украинского и российского зерна, что составляет почти треть мировых объемов.

Также Калын отметил, что решение данного вопроса имеет большое стратегическое значение для Анкары, так как поставки будут осуществляться через территорию страны. Кроме того, в сложившейся ситуации Турция сможет занять роль посредника между Москвой и Киевом, как это это уже было в ходе российско-украинских переговоров.

Ранее, 23 июня, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов. Анкара купила у России зерно российского происхождения, подчеркнул он.

До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю. Также он добавил, что успех возможен только при условии согласия Украины на конструктивное сотрудничество, прежде всего, путем согласия на снятие установленных украинской стороной мин.

Антонов добавил, что порт в Мариуполе уже начал работу и, начиная с марта, силами Военно-Морского флота РФ ежедневно организуются гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор.

11 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ждет от Москвы ответа на предложение провести встречу между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов. Он также отметил, что во время переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита последнего в Турцию также обсуждалась тема снятия ограничений на поставки украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.