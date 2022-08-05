Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска

Три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы и Черноморска. Об этом сообщил в пятницу, 5 августа, руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов «Нэви Стар» (Navistar) (Турция, груз — кукуруза) из порта Одесса, «Поларнет» (Polarnet) (Турция, груз — кукуруза) и «Рожен» (Rojen) (Болгария, груз — кукуруза) из порта Черноморск», — сообщил он.

Мизинцев отметил, что Россия неукоснительно следует принятым обязательствам в целях выполнения достигнутых договоренностей. Это нужно, чтобы обеспечить вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из украинских портов.

Ранее в пятницу стало известно, что СКЦ в Стамбуле согласовал отправку трех судов с грузом зерна из портов Одессы и Черноморска. Отмечалось, что 58 тыс. т кукурузы будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море.

Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в порту Стамбула 3 августа. Сообщалось, что судно Razoni с 26 т кукурузы пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута — в Ливан.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение 4–6 недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

О завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины сообщило минобороны Турции 29 июля.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он отмечал, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.