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СКЦ подтвердил выход 5 августа трех судов с зерном из Одессы и Черноморска

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Фото: REUTERS/Turkish Defence Ministry/Handout
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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле согласовал отправку трех судов с грузом зерна из портов Одессы и Черноморска. Соответствующее заявление было сделано в четверг, 4 августа.

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«Общий груз составит 58 тыс. т кукурузы, которые будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море», — говорится в документе.

Отмечается, что корабли покинут порты утром 5 августа. После захода в территориальные воды Турции суда пройдут проверку.

Ранее в этот день минобороны Турции анонсировало выход в пятницу трех судов с зерном из Одессы.

Днем ранее стало известно, что первый сухогруз Razoni с 26 т кукурузы прибыл в Стамбул и был досмотрен представителями СКЦ. Далее судно пройдет Мраморное море и пролив Дарданеллы и направится к конечной точке маршрута — в Ливан.

В одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов. Ожидается, что в начале августа корабли достигнут турецкой акватории, после чего груз отправится в Сомали.

При этом украинские власти намерены вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как 1 августа отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это позволило протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки был подписан в Стамбуле 22 июля. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В настоящее время Россия и Украина являются одними из лидеров мирового аграрного рынка, любые проблемы между Киевом и Москвой ведут к ухудшению глобальной ситуации. После заключения продуктовой сделки цены на зерно начали снижаться. По состоянию на 4 августа они понизились с $440 до $350.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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