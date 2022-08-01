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Украина временно будет отправлять не более трех судов с зерном в день

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинские власти намерены в течение примерно двух недель вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день. Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в понедельник, 1 августа, в эфире телеканала Bloomberg.

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На переговорах в Каире глава МИД РФ сообщил о третьей стороне, которая также будет заниматься исполнением соглашения о вывозе пшеницы

По его словам, такой режим необходим для испытания безопасности маршрутов, передает RT.

Кубраков отметил, что после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение четырех-шести недель может достигнуть 3 млн т в месяц.

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник утром, сообщает телеканал «Звезда». В начале августа конвой из 16 кораблей достигнет территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали. Движение кораблей с момента отправления будут отслеживать с помощью БПЛА и спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ), сообщает телеканал «360».

Ранее, 29 июля, минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, передает НСН. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что не препятствует вывозу украинского зерна.

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