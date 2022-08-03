Представители СКЦ завершили досмотр первого сухогруза с зерном с Украины

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) завершили досмотр первого сухогруза с зерном с Украины. Об этом 3 августа сообщает телеканал NTV. Об итогах проверки пока неизвестно.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное почти 27 тыс. т кукурузы, вышло из порта Одессы утром 1 августа. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер оно прибыло вечером на следующий день.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения «продуктовой сделки». Как 1 августа отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это позволило протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Известно, что в одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов. Ожидается, что в начале августа корабли достигнут территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.