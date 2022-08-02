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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул

В Минобороны Турции сообщили о прибытии первого сухогруза с украинским зерном к Стамбулу
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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл вечером 2 августа к Стамбулу. Об этом сообщили министерстве обороны Турции.

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«Сухогруз вышел вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и встал на якорь в отведенном ему месте», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее во вторник сообщалось, что судно досмотрят на следующий день после прибытия, 3 августа. В ходе досмотра будут проверены документы экипажа, документация на перевозимый груз. Также будет проведен осмотр сухогруза, после чего будет подписан итоговый протокол. Тогда судно сможет уже отправиться в Ливан.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения «продуктовой сделки». Как отметил накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.

Тогда же сообщалось, что украинские власти намерены в течение примерно двух недель вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

Известно, что в одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов. Ожидается, что в начале августа корабли достигнут территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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