Первый сухогруз с украинским зерном подходит к Стамбулу

Первый сухогруз с украинским зерном прибудет в Стамбул во вторник вечером. После этого будет проведен его досмотр, сообщили во вторник, 2 августа, в минобороны Турции.

«Прибытие сухогруза Razoni, груженного кукурузой и вышедшего в понедельник из порта Одессы, ожидается в районе 21:00 у Босфора на входе со стороны Черного моря», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

После прибытия судно досмотрят в среду, 3 августа, утром. В ходе досмотра проверят документы экипажа, документацию на перевозимый груз, а также проведут осмотр сухогруза, после чего будет подписан итоговый протокол. В тот же день судно сможет отправиться в Ливан.

Накануне утром первое судно с зерном покинуло порт Одессы. Судно Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в ливанский порт Триполи. В одесских портах своей очереди ждут еще 16 судов. Ожидается, что в начале августа корабли достигнут территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали.

Движение кораблей с момента отправления отслеживают с помощью БПЛА и спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

Также в понедельник, 1 августа, стало известно, что украинские власти намерены в течение примерно двух недель вывозить из своих портов не более трех судов с зерном в день, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода судов.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения «продуктовой сделки». Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле, и это позитивное событие.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.