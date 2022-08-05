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Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях

Новак: Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом 5 августа рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров двух лидеров.

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«Конечно, важным аспектом переговоров была тема поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд куб. м ежегодно. Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях», — заявил он.

Новак уточнил, что таким образом страны начинают стремиться к расчетам в национальных валютах.

«В ходе переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям, в том числе и развитие наших денежно-финансовых отношений», — добавил вице-премьер.

Он также рассказал, что одним из важных аспектов российско-турецких отношений всегда была энергетика, тему которой лидеры стран обсудили отдельно.

«Подробно обсуждалось строительство АЭС «Аккую» и выход в сроки 2023 года для запуска этого проекта», — пояснил Новак.

Ранее в этот день около 15:00 мск начались переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. Перед началом мероприятия российский лидер сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран.

Также президент России назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Он отметил исправную и бесперебойную работу газопровода.

Переговоры продлились чуть больше четырех часов, по их итогам было опубликовано совместное заявление президентов.

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