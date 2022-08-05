Путин рассказал о бесперебойном транзите газа из России

Европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит газа из России, заявил 5 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер подчеркнул, что «Турецкий поток» — одна из важнейших артерий снабжения Европы российским газом.

«Турецкий поток», который мы с вами завершили строить некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток» в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», — сказал он.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа потребителям в стране, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год.

Лидеры России и Турции официально запустили «Турецкий поток» в 2020 году.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 13 июля рассказал о снижении потребления газа в Европе и отметил, что для полного отказа от российского газа Евросоюзу придется остановить практически всю промышленность.

По его словам, в настоящее время непонятно, сколько страны могли бы покупать, не будь текущих ограничений на прокачку топлива, ведь газ они не могут получить физически. При этом он уточнил, что в нормальном режиме работает только «Турецкий поток».