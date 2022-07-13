Аналитик Юшков назвал условие для полного отказа ЕС от российского газа

Для полного отказа от российского газа ЕС придется остановить практически всю промышленность. Об этом 13 июля в беседе с изданием «Лента.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Пока потребление в Европе снижается большими темпами, так что частично они могут компенсировать закупки российского газа. Но непонятно, сколько страны могли бы покупать, не будь текущих ограничений на прокачку, ведь газ они не могут получить физически: в нормальном режиме работает только «Турецкий поток». В любом случае полностью отказаться от поставок из России без радикального сокращения объемов потребления не выйдет», — считает он.

По словам аналитика, отказ от поставок газа из России повлечет уход целой категории потребителей. В частности, речь идет о химических заводах, заводах по производству азотных удобрений и предприятиях сельского хозяйства.

«Промышленность необходимо будет остановить, чтобы она не потребляла энергию в отопительный сезон и можно было отапливать население. Так что снабжать будут только население, электростанции, объекты ЖКХ, школы, больницы. А химическая промышленность, сельское хозяйство, другие производства будут снабжаться только по остаточному принципу», — пояснил он.

Ранее, 11 июля, обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов заявил, что Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1». Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 июля заявила, что комиссия в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в стране хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. В тот же день министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России.

Еще 18 мая Еврокомиссия обещала обеспечить полный отказ от российского газа в течение трех лет. Планируется ввести в строй альтернативные мощности, внедрить водород в качестве нового вида топлива и подготовить пути альтернативной закупки СПГ у поставщиков.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в апреле заявлял, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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