ЕК в середине июля представит экстренный план на случай отключения Россией газа

Еврокомиссия (ЕК) в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа. Об этом 6 июля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Через две недели мы представим план действий и национальные планы стран ЕС на случай, если поставки газа из России полностью прервутся», — сказала она, выступая в Европарламенте.

В мае ЕК обещала обеспечить полный отказ от российского газа в течение трех лет. Планируется ввести в строй альтернативные мощности, внедрить водород в качестве нового вида топлива и подготовить пути альтернативной закупки сжиженного природного газа у поставщиков, не связанных с РФ.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в апреле заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Так, 5 июля глава Управления регулирования энергетики Польши Рафал Гавин посоветовал гражданам экономить электроэнергию из-за прекращения поставок газа и угля из РФ. Политик отметил, что несмотря на отсутствие проблем с углем в обозримом будущем, ситуация на мировом рынке остается крайне непредсказуемой, и поэтому стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон.

Днем ранее глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения поставок из России. Он отметил, что на данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%.

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц предположил, что дефицит газа в Европе может повлечь за собой «битву за его распределение» среди стран.

Тогда же сообщалось, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. куб. м.