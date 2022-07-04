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В ФРГ назвали оставшийся объем газа в стране без поставок из России

Глава регулятора Мюллер заявил, что запасов газа в Германии хватит на один-два месяца
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения поставок из России. Об этом 4 июля заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

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«Если мы больше не получим российский газ и будет средняя по температуре зима, то на данный момент запасенных объемов, с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, на один-два месяца», — сказал Мюллер WAZ.

О более точных цифрах говорить пока нельзя, заявил он. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, газоснабжение страны стабильно.

Ранее, 3 июля, Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начали ограничивать себя в расходах.

В этот же день канцлер Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Днем ранее министр экономики Роберт Хабек сообщил о необходимости закупить аварийные электрогенераторы для критически важных объектов инфраструктуры.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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