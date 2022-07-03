Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть грядущей зимой

Каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах, о чем свидетельствуют данные опроса INSA, которые в воскресенье, 3 июля, приводит немецкая газета Bild.

По результатам исследования, 75% респондентов назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым бременем, 50% сообщили об ухудшении своего экономического положения. 46% рассказали, что отложили крупную покупку в этом году из-за роста цен.

Из 91% участников опроса, заявивших об экономических ограничениях, больше половины (54%) стали реже посещать рестораны, половина — приобретать одежду, чуть меньше (48%) отказались от отпуска, примерно столько же (47%) — от походов в бары и пабы. Более того, 43% из данной категории экономят на продуктах питания, 40% — на расходах воды: принятии ванны или душа.

Как пишет издание со ссылкой на статистическую службу Евростат, уровень инфляции в Европе за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.

В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека («Зеленые»), который заявил, что российский газ может почти закончиться через неделю. Как говорится в публикации, с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока – 1» в целом».

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank 30 июня предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

До этого «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

После этого, 23 июня, Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.