Шольц назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 июля назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии.

«Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», — сказал он в интервью телеканалу ARD.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что в ФРГ потребителей шокирует грядущее повышение цен на газ. По его мнению, из-за сокращения поставок по «Северному потоку» можно ожидать увеличения стоимости втрое.

Днем ранее стало известно о планах правительства Германии ввести сбор со всех потребителей газа, чтобы помочь поставщикам, столкнувшимся с быстрорастущими ценами на импорт. Ожидается, что закон будет принят парламентом 8 июля.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank 30 июня предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал — Европа.