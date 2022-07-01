Власти Германии задумались о специальном сборе с потребителей газа

Правительство Германии планирует ввести сбор, который будут платить все потребители газа, чтобы помочь поставщикам, столкнувшимся с быстрорастущими ценами на импорт. Об этом 1 июля сообщило Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

В тексте говорится, что, если парламент одобрит план, правительство может ввести сбор вместо общего положения о корректировке цен, которое позволит самим поставщикам перекладывать повышение цен на покупателей.

Ожидается, что закон будет принят парламентом 8 июля.

По заявлению агентства, Германия изо всех сил пытается внедрить аварийный механизм до 11 июля, потому как именно в этот день компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — остановит обе нитки трубопровода на 10 дней. При этом, эксперты предупреждают, что отключение может быть продлено, что усугубит дефицит газа и приведет к еще большему росту цен.

Дополнительные расходы на замену газа из России планируют распределять между всеми потребителями газа в рамках «прозрачной и недискриминационной» процедуры через организацию операторов газовых сетей страны Trading Hub Europe, отмечается в публикации. При этом, мера сделает газ более дорогим для всех, а не только для определенных домохозяйств в зависимости от того, кто является их поставщиком.

Кроме того, этот шаг по-прежнему позволит федеральному правительству активировать пункт об общей корректировке цен, если произойдет значительный сбой в импорте газа.

На фоне этого, сокращение поставок российского газа вынуждает коммунальные предприятия по всей Европе покупать газ по высоким ценам.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – Европа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.