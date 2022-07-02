В Германии предрекли шок потребителей из-за роста цен на газ

В ФРГ потребителей шокирует грядущее повышение цен на газ, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии», — приводятся слова Мюллера в опубликованном в субботу, 2 июля, интервью медиагруппе Funke.

Он считает, что из-за ситуации с «Северным потоком» «возможно увеличение (цен. — Ред.) втрое». «И мы можем только предполагать, как будет обстоять дело дальше», — дополнил глава агентства.

Мюллер обратился к немецким властям с призывом облегчить ситуацию с ростом цен на энергоносители.

«Многие жители не в состоянии выдержать и минимальной дополнительной нагрузки. Для них любое повышение счетов за газ является угрозой элементарно в повседневной жизни», — приводит «Газета.Ru» его слова.

Помимо этого, Мюллер выразил уверенность в том, что немецкое правительство озадачится этим вопросом.

Также он подчеркнул, что «пока еще не настало время» для того, чтобы начать корректировать стоимость газа в договорах о поставках электроэнергии.

«Условием бы было то, что мы официально констатировали бы значительное сокращение общих объемов импортируемого газа. Обслуживание «Северного потока» будет играть в этом вопросе важную роль», — заявил глава немецкого регулятора.

Днем ранее стало известно о планах правительства Германии ввести сбор со всех потребителей газа, чтобы помочь поставщикам, столкнувшимся с быстрорастущими ценами на импорт. Ожидается, что закон будет принят парламентом 8 июля.

Также выяснилось, что Германия изо всех сил пытается внедрить аварийный механизм до 11 июля, потому как именно в этот день компания Nord Stream AG — оператор газопровода «Северный поток» — остановит обе нитки трубопровода на 10 дней. При этом, эксперты предупреждают, что отключение может быть продлено, что усугубит дефицит газа и приведет к еще большему росту цен.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал — Европа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.