Компаниям ФРГ посоветовали приобрести аварийные электрогенераторы из-за нехватки газа

Немецким компаниям посоветовали обзавестись генераторами аварийного электропитания из-за вероятности нехватки газа. Об этом пишет газета Bild в субботу, 2 июля, со ссылкой на ответ министра экономики Роберта Хабека («зеленые») по запросу депутата Бундестага Стефана Пилсингера (партия Христианско-социального союза).

«Прежде всего приобрести аварийные электрогенераторы рекомендуется компаниям критической инфраструктуры», — приводит издание слова Хабека.

Как отмечается в публикации, генераторы помогут избежать «цепочку отключения» в экстренной ситуации. За распределение электричества будет отвечать Федеральное сетевое агентство, добавляет издание. Кроме того, генераторы способные обеспечить подачу электроэнергии в течение 72-х часов.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет, что спровоцировали несколько факторов, в том числе антироссийские санкции и решение отказаться от российских энергоресурсов. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

Ранее, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российских нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил