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Глава ХДС Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа

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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi/XinHua
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Дефицит газа в Европе может повлечь за собой «битву за его распределение» среди стран. С таким мнением выступил 4 июля лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

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В беседе с газетой Die Welt Мерц допустил, что страны Европы могут начать борьбу за распределение газа.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — предрек глава ХДС.

По его словам, необходимо создать план распределения топлива между странами Евросоюза.

При этом политик полагает, что властям ФРГ не стоит в публичных заявлениях говорить о возможном прекращении поставок топлива из России.

«Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия выполнит контракт, поставки возобновятся после технического обслуживания», — подчеркнул Мерц.

Ранее в понедельник сообщалось, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. кубометров, прогнозируют в Торгово-промышленной палате РФ.

Накануне британское издание Express со ссылкой на профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани сообщило, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. По мнению Дани, инфляция вызывает эффект домино в цепочке поставок продуктов питания, которые являются основными товарами для всех людей.

27 июня агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Отмечалось, что запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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