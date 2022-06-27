Bloomberg заявило о риске раскола ЕС из-за ситуации с запасами газа

Правительства стран Европейского союза (ЕС) столкнулись с ростом риска единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Об этом 27 июня сообщило агентство Вloomberg.

Рост перебоев с поставками газа после санкций ЕС в отношении России побуждает страны-члены активизировать подготовку к зиме. По словам источников в дипломатических кругах, министры энергетики обсудят готовность к рискам на встрече в понедельник в Люксембурге.

Запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу.

«Ключевой риск, нависший над Европой, — это фрагментация ее энергетического рынка в случае полного прекращения российских потоков, то есть ситуации, когда страны реагируют, закрывая границы своих энергетических рынков», — отметила сотрудник Брюссельского аналитического центра Симона Тальяпьетра.

Европейская комиссия уже призвала государства-члены обновить свои планы на случай непредвиденных обстоятельств. В июле он хочет представить предложение о том, как ЕС может сократить спрос внутри объединения.

Сокращение поставок из России уже затронуло 12 государств-членов и побудило Германию на прошлой неделе повысить предупреждение о газовых рисках до второго по величине «тревожного» уровня.

Министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что не уверен в возобновлении Россией поставок газа в прежнем объеме.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал страны ЕС к единому подходу в решении этой проблемы. «Не каждая страна может решить вопрос самостоятельно», — сказал он в пятницу после саммита ЕС.

Уровень хранения газа в ЕС на 22 июня составлял 55% по сравнению с пятилетней сезонной нормой в 57% для этого времени года.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на фоне событий вокруг Украины профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть. 25 июня он призвал воздержаться от спекуляций по поводу прекращения поставок по трубопроводу «Северный поток» после ежегодной инспекции.

24 июня глава минэкономики ФРГ Хабек заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется остановить работу ряда отраслей, Германия находится в состоянии энергетического кризиса и потребление газа требуется снизить везде, где возможно, добавил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.