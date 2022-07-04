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Эксперт заявил о попавшем в ловушку «Уловки-22» Западе

Профессор Дани: Запад попал в ловушку «Уловки-22» из-за роста цен на энергоносители
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Запад попал в сети ловушки, известной как «Уловка-22». Об этом сообщило британское издание Express со ссылкой на профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.

«Зависимость Запада от российских энергопоставок очень большая»
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Отмечается, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции.

По мнению Дани, инфляция вызывает эффект домино в цепочке поставок продуктов питания, которые являются основными товарами для всех людей.

«С точки зрения производства это может привести к большому количеству сценариев: потеря работы, может привести к голоду и всевозможным вещам, происходящим в процессе. Только это одна перспектива газа или потребности в энергии. Энергия стала ключевой областью для решения основных мировых проблем», — считает Самир Дани.

По его словам, энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем. При этом снижение стоимости на энергоносители несовместимо с целями по борьбе с изменением климата. Это и привело к возникновению «ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо решать цели в области климата.

Он считает, что людям придется осознать, что для того, чтобы вернуться к «зеленой» экономике или производству «зеленой» энергии, может потребоваться время. По его мнению, для этого необходимо, чтобы цены на энергию снизились.

Профессор считает, что глобально, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, добывающими нефть и газ, может произойти стабилизация, однако для «перезагрузки» нужен другой долгосрочный сценарий.

«Уловка-22» — это ситуация, возникающая в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурами.

27 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович высказал мнение, что Европу ожидает энергетический коллапс, если Россия прекратит поставки газа. Абазович выразил надежду, что этого не произойдет, но отметил, что «серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе», рассматривают такой сценарий.

В тот же день агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Отмечалось, что запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу. Однако, по мнению аналитиков, в случае критической нехватки газа государства могут отказаться от помощи своим соседям по объединению.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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