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В Черногории предрекли Европе энергетический коллапс без российского газа

Премьер Черногории Абазович: Европу ожидает энергетический коллапс без газа из РФ
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Европу ожидает энергетический коллапс, если Россия прекратит поставки газа. Такое мнение 27 июня высказал премьер-министр Черногории Дритан Абазович на «премьерском часе» в парламенте страны.

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«Если осенью или с наступлением холодов не будет поставок газа из России к Западной Европе на уровне, который удовлетворяет их экономику, если они перейдут на электроэнергию, нас ожидает общий энергетический коллапс. Это значит, что ни за какие деньги не сможете купить электроэнергию. Не только рост ее цены, которая в такой ситуации точно взлетит в небо, но и с деньгами не получите», — сказал он.

Абазович выразил надежду, что этого не произойдет, но отметил, что «серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе», рассматривают такой сценарий.

Ранее в этот день Совет Евросоюза (ЕС) принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года и обязанности делиться газом.

Также в понедельник агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Отмечалось, что запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу. Однако, по мнению аналитиков, в случае критической нехватки газа государства могут отказаться от помощи своим соседям по объединению.

21 июня вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что экономическая ситуация в стране с изменениями в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19». 19 июня Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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