Вице-канцлер ФРГ допустил экономическую ситуацию «хуже, чем в пандемию»

Экономическая ситуация в стране с изменениями в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19». Такое заявление во вторник, 21 июня, сделал вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Выступая на ежегодном съезде ассоциации германской промышленности BDI, он отметил про подготовку «амбициозного плана», с помощью которого можно вернуть угольные ТЭЦ в случае энергетического кризиса.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нет никаких гарантий на реализацию того плана, есть «только высокое давление».

Хабек рассказал, что если все-таки план удастся реализовать, то газохранилища зимой будут полны. Однако он напомнил, что на данный момент они заполнены всего на около 60%.

«Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, и газовый кран будет перекрыт, мы говорим о тяжелом экономическом кризисе, который затронет Германию», — сказал министр.

Министр назвал также несколько первоочередных пунктов повестки на ближайшее время — «борьба с инфляцией, которая вызвана исключительно ростом цен на энергоносители, диверсификация и привлечение новых поставщиков в энергетический сектор, реформа управленческих и административных процессов».

Накануне Хабек призвал немцев усиленно экономить топливо в условиях сокращения объемов поступающего из России газа. Также он заявил о необходимости увеличить использование «грязного топлива» — вернуться к эксплуатации угольных электростанций, которую в последнее время минимизировали.

Отмечалось, что власти Германии приняли решение наращивать запасы газа в преддверии зимы, однако Россия, откуда Германия импортирует большую часть топлива, сократила поставки более чем на 40%.

15 июня сообщалось, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». В тот же день стало известно, что в связи со снижением прокачки до 67 млн куб. м в сутки стоимость газа в Европе отметилась максимальными показателями с конца апреля — свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.

За день до этого «Газпром» сообщал о том, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

22 мая обозреватель газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Он отметил, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие экспортеры могут рассматриваться лишь как резервные продавцы.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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