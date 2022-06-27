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Власти Евросоюза обязали страны делиться газом

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Совет Евросоюза принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года и обязанности делиться газом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 27 июня, на сайте органа.

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«Завершив переговоры менее чем за два месяца, у ЕС теперь есть инструмент, требующий от всех стран-членов иметь достаточные запасы газа на зимний период и облегчает обмен между странами», — отмечается в документе.

В целом Евросоюз в этом году попытается заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ.

Поскольку мощности по хранению газа и ситуации в разных странах сильно различаются, государства-члены смогут частично выполнить задачу по хранению, подсчитав запасы сжиженного природного газа (СПГ) или альтернативных видов топлива. Некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, поэтому регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других странах ЕС

Регламент также предусматривает обязательную сертификацию всех операторов подземных хранилищ газа органами заинтересованных стран ЕС.

Ранее в понедельник агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа. Отмечалось, что запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу. Однако, по мнению аналитиков, в случае критической нехватки газа государства могут отказаться от помощи своим соседям по объединению.

Сокращение поставок из России уже затронуло 12 государств-членов и побудило Германию на прошлой неделе повысить предупреждение о газовых рисках до второго по величине «тревожного» уровня.

14 и 15 июня российский «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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