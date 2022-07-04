Цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. кубометров, прогнозируют в Торгово-промышленной палате РФ.

Сейчас стоимость сырья составляет около $1800. Голубое топливо, в частности, подорожало из-за забастовки работников нефтегазовой промышленности Норвегии, которая должна начаться 5 июля и способна привести к сокращению добычи на 13% в этой стране.

4 июля в Норвежской ассоциации нефтегазовой отрасли сообщили, что Норвегия может сократить поставки природного газа за рубеж из-за забастовки менеджеров на месторождениях. По оценкам организации, в итоге добыча может сократиться на 13% (292 тыс. баррелей).

В этот же день, согласно данным британской биржи ICE, впервые с марта стоимость газа в Европе превысила отметку в $1800 за 1 тыс. кубометров.

«Десять дней без поставок газа по северному маршруту приведут к дальнейшему росту цен, также возможны претензии европейских, прежде всего немецких компаний к «Газпрому», — отметил эксперт Дмитрий Полохин.

Если с 11 по 21 июля в Европе будет жаркая погода, то тогда стоимость может превысить отметку $2500 за 1 тыс. кубометров, а если европейские политики продолжат делать резкие заявления в адрес России, то в моменте мы можем увидеть цену выше $3500, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Тропинки сбыта: стоимость газа в ЕС может подняться до $3500