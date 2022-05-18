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Евросоюз представил план по отказу от энергоресурсов из России
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Евросоюз представил план по отказу от энергоресурсов из России

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Werner Dieterich
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План Евросоюза (ЕС) по отказу от энергоресурсов из России предусматривает импорт газа из других стран, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию. Об этом 18 мая сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Энергосбережение — это простейший способ преодолеть энергетический кризис. Мы предлагаем повысить цели по энергоэффективности с 9% до 13% к 2030 году, а также цели по повышению доли возобновляемых источников энергии с 40% до 45%», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что, например, с 2025 года в ЕС станет обязательным наличие солнечных батарей на всех коммерческих и общественных зданиях, а к 2029 году — на всех новых жилых домах.

«Всё это потребует массовых инвестиций, на уровне €300 млрд», — сказала глава ЕК.

Также глава ЕК сообщила, что Евросоюз с апреля 2021 года по апрель 2022-го сократил потребление газа из РФ с 40% до 26%.

Накануне министр энергетики Сербии Зорана Михайлович сказала, что ее страна намерена снизить зависимость от российского газа и нарастить объем закупок в других странах.

В тот же день президент России Владимир Путин выразил мнение, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Вместе с тем 16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности Анкары направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья.

11 мая издание Financial Times сообщило, что европейским государствам понадобится около €195 млрд для реализации проекта ускоренного энергетического перехода.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 5 мая отметил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России. Путин отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

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