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Энергетическая независимость от России обойдется ЕС в €195 млрд

Financial Times: Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из России
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Фото: Global Look Press
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Европейским государствам понадобится около €195 млрд для реализации проекта ускоренного энергетического перехода. Об этом в среду, 11 мая, пишет издание Financial Times.

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«Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России», — говорится в публикации.

Согласно предложенному Еврокомиссией плану, объединенные усилия стран-членов ЕС помогут создать устойчивую энергетическую систему и значительно снизить экспорт российского топлива.

В настоящий момент на рассмотрении находится шестой пакет санкций против энергодобывающего сектора РФ. Новые ограничения не поддержали некоторые страны, чья экономика серьезно пострадает при разрыве отношений с Россией.

8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по ограничительным мерам, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

За несколько дней до этого они не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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