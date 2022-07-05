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Граждан Польши призвали экономить электричество на фоне антироссийских санкций

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Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
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Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин 5 июля посоветовал гражданам экономить электроэнергию из-за прекращения поставок газа и угля из РФ.

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«Дефицит электроэнергии и тепла зимой — тема, которая находится в головах всех нас: потребителей, предпринимателей и политиков, потому что это проблема, которая затрагивает не только нашу страну. Можно сказать, что это глобальная проблема — проблема доступности сырья и его цены, — и всё это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке», — рассказал он в эфире радиостанции TOK FM.

Гавин подчеркнул, что в первую очередь это касается поставок газа и нефти, которые шли в страну из РФ. Политик отметил, что несмотря на отсутствие проблем с углем в обозримом будущем, ситуация на мировом рынке остается крайне непредсказуемой, и поэтому стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон.

«Я думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. <...> Становится реальным риск дефицита газа на всем европейском рынке», — резюмировал Гавин.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке сотрудничества с польской компанией PGNiG в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, подчеркнули в компании.

В мае официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил «Известиям» запрет на поставки газа по польскому участку «Ямал — Европы». Он указывал и на невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ трубопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.

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