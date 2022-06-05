Энергетическая мини-империя: сколько газа нужно Польше для удовлетворения амбиций

Польша оказалась в числе стран Евросоюза, которые первыми лишились прямых поставок «Газпрома». В настоящее время Варшава лихорадочно налаживает инфраструктуру альтернативной сети газоснабжения — например, на днях завершилось строительство газопровода, соединившего Польшу и Словакию. Польша намерена стать новым хабом, через который Евросоюз, как надеются в Варшаве, будет получать голубое топливо от «правильных», «демократических» производителей. Подробности — в материале «Известий».

Альтернативная инфраструктура

В прошлом году Польша импортировала 16,1 млрд кубометров газа, причем прямые поставки из России составили 9,9 млрд. Но 30 марта премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о запуске Варшавой «самого радикального» в ЕС плана по отказу от российских источников энергии. Это никого не удивило, ведь Варшава в свое время отказалась продлевать долговременный договор с «Газпромом», который, как предполагалось изначально, истечет в конце этого года. Поляки призывали и остальные государства Евросоюза последовать их примеру. Призывали не без умысла: в Польше рассчитывали, что со временем будут получать такое количество газа, что не только на свои нужды хватит, но и можно будет продавать его соседям. Откуда же они собирались взять так много голубого топлива?

Польша потребляет 20–21 млрд кубометров газа в год, но собственная добыча составляет лишь около 5 млрд. Еще порядка 6 млрд отвели терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце (пока его используют лишь на 20%). Туда его поставляют заморские производители: Катар, США. Также Варшава планирует, что с 1 октября заработает трубопровод Baltic Pipe, посредством которого в Польшу хлынет газ с норвежского шельфа.

Всё последнее время поляки активно искали месторождения голубого топлива у берегов Норвегии. Мощность Baltic Pipe оценивается в 10 млрд кубометров в год. В польской государственной компании PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) забронировали 80% мощности проекта. Правда, пока что PGNiG заявляет, что в 2023 году сможет заполнить трубопровод только на 3,5 млрд кубометров. Это будут 2,5 млрд кубометров газа, которые госкомпания планирует добыть в Норвегии, и 1 млрд кубометров — из Дании. С 1 мая заработал магистральный газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву. С его помощью Варшава рассчитывает получать сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый морем в терминал в порту Клайпеда.

Энергетическая мини-империя 1 Фото: Global Look Press/dpa/Miguel A. Paez

А в конце мая был введен в эксплуатацию и новый газопровод, соединивший Польшу и Словакию. Он начал строиться еще в 2018 году. Этот трубопровод соединил газовый узел в польском Страхоцине с газораспределительной станцией в словацком городе Вельке-Капушаны, расположенном на востоке республики (около границы с Украиной). Ожидается, что максимальная пропускная способность 164-километрового газопровода составит 4,7 млрд кубометров газа в год в сторону Словакии или 5,7 млрд кубометров в сторону Польши. «Строительные работы по соединению польской и словацкой систем передачи газа завершены. В настоящее время газопровод наполняется газом и проверяется его работоспособность. В начале июня начнется первая пробная подача газа в Польшу и Словакию», —говорится в сообщении оператора польской сети Gaz-System.

Там отмечают, что окончательно газопровод сдадут в эксплуатацию на рубеже второго и третьего кварталов 2022 года. И поляки, и словаки планируют использовать новый трубопровод для взаимного газоснабжения. Не секрет, что уже сейчас Польша получает значительную часть голубого топлива в виде поступающего морем на танкерах сжиженного природного газа (СПГ). Но и Словакия, которая пока получает 85% потребляемого ею газа из России, тоже тестирует СПГ. В течение мая эта страна получила через средиземноморские порты сжиженный природный газ, доставленный посредством двух танкеров.

На днях польский министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что ее страна может построить еще один плавучий терминал для приема СПГ. По ее словам, этот новый терминал может появиться рядом с уже запланированным аналогичным объектом недалеко от Гданьска. Министр уточнила, что в Варшаве объясняют возможность строительства дополнительного терминала именно тем, что Чехия и Словакия, стремясь отказаться от российского газа, проявляют значительный интерес к покупке СПГ. Так, словацкая государственная газовая компания SPP уже заключила сделки на закупку объемов СПГ и природного газа из Норвегии. Ожидается, что это позволит к концу 2023 года покрыть около 65% объемов потребления страны. В свою очередь, министр промышленности Чехии Йозеф Сикела сообщал, что Прага ведет переговоры об аренде плавучего терминала сжиженного природного газа.

Разорванное соглашение

Напомним, что сама Польша газ напрямую из России не получает уже более месяца. В конце мая Варшава официально закрепила новое положение дел, расторгнув межправительственное соглашение от 1993 года, по которому в страну импортировали российский газ. Действие соглашения о поставках до 10 млрд кубометров газа должно было завершиться на исходе нынешнего года, после чего Польша планировала всецело перейти на завозной СПГ и газ, доставляемый по трубопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа. Однако в конце апреля «Газпром» досрочно прекратил поставки, потому что PGNiG отказалась переходить на новый механизм расчетов и открывать в Газпромбанке рублевые счета.

В мае польские власти ввели санкции против «Газпрома», и тот, по сути, лишился своей доли в компании Europol Gaz, владеющей польским участком газопровода «Ямал–Европа». В ответ Москва запретила «Газпрому» иметь дело с поляками, после чего сделался невозможен и транзит российского газа через Польшу. «Что будет дальше, сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, это совсем не значит, что PGNiG отказалась от закупок российского газа, которые реверсом осуществляются и сейчас.

В Варшаве пытаются успокоить собственное население, опасающееся энергетического коллапса. Так, в прошлом месяце в Польше заявили, что даже если поставки газа из России полностью остановятся, никакой чрезвычайной ситуации не возникнет. «Наша газовая система готова на такое обстоятельство, как перекрытие всех восточных входов в Польшу, — без необходимости запуска какого-то кризисного управления и без необходимости ограничения поставок для потребителей», — заявил два месяца назад журналистам глава польского оператора Gaz-System Томаш Стемпень. По его словам, на тот момент польские хранилища газа оказались заполнены почти на 80%.

Тут стоит отметить, что в первой половине июня поставки «Газпрома» в ЕС в 2022 году уже достигнут, как ожидается, 47 млрд кубометров газа — трети от прошлогоднего экспорта в Евросоюз. Экспорт российского газа в страны ЕС снижается, однако происходит это не из-за стараний политиков ЕС: падает спрос, цены на российский газ оказываются выше рыночных и «Газпром» сам отключает потребителей, если они отказываются платить по новому механизму — в рублях. От открытия рублевых счетов отказались компании из Польши, Нидерландов, Германии, Финляндии, Дании и Болгарии. Однако крупнейшие закупщики российского газа согласились на новый механизм расчетов. Среди них: немецкие Uniper и RWE, итальянская Eni, австрийская OMV и французская Engie. А испанская Naturgy и французская TotalEnergy продолжают импорт российского СПГ.

Как показывает опыт Польши и Болгарии, «отключенные» страны могут начать перекупать российский газ у других трейдеров, и это частично нивелирует прекращение прямых поставок. Тем временем в Еврокомиссии уповают на разработанную ею программу RePowerEU. «RePowerEU диверсифицирует наше снабжение газом, ускорит развитие возобновляемой энергетики, повысит энергетическую эффективность и снимет потребность в газе для отопления и генерации. Программа может сократить наш спрос на российский газ на две трети до конца года», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но многие считают, что в реальности полностью заменить российский газ Евросоюз не сможет ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. Однако в любом случае Польша высказывает амбиции не только самой полностью отказаться со временем от непрямых поставок российского газа, но и наладить «альтернативное» газоснабжение немалой части Евросоюза.

Ставка — на завозной сжиженный природный газ

В середине мая PGNiG подписала с американской Sempra Infrastructure соглашение о намерениях закупать с 2027 года в течение 20 лет 3 млн т СПГ в год (4,1 млрд кубометров). Как сообщает польская госкомпания, поставки планируется осуществлять с терминалов Cameron LNG и Port Arthur LNG (находящихся в Мексиканском заливе) на новый плавучий терминал, который планируют установить в Гданьске.

Примечательно, что в прошлом году PGNiG вышла из предыдущих соглашений с Sempra (так как та не могла гарантировать поставки с 2023 года, когда Польша собиралась оборвать связи с «Газпромом»), и заключила контракт с другим производителем в США. В целом же польская госкомпания уже имеет целый пакет контрактов на поставку СПГ из США и Катара. Как рассчитывают в Варшаве, с 2023 года импорт сжиженного газа должен вырасти до 12,4 млрд кубометров в год, а с 2027 года, если все планы останутся в силе, и до 16,5 млрд.

Примечательно, что почти все поставки СПГ из США будут происходить по принципу Free on Board. Другими словами, у PGNiG не будет обязательств по конкретному получателю, что даст возможность торговать полученным топливом с другими странами. Поскольку в Еврокомиссии заявляют, что к 2027 году планируют достичь полного отказа Евросоюза от российского газа, то в Польше рассчитывают, что у них появится шанс стать новым газовым хабом. Если не для всего Евросоюза, то по крайней мере для стран Восточной Европы, Прибалтики и Украины. И если Германия, которая также заявляет о своем стремлении перейти на СПГ, осуществит свои намерения, то без дешевого российского газа она уже не будет серьезным конкурентом Польши на энергетическом рынке.

Энергетическая мини-империя 3 Экспортный терминал СПГ Cameron Фото: Global Look Press/White House

Польша планирует начать свою «газовую экспансию» с «завоевания» стран Балтии и Финляндии. При этом, судя по информации из открытых источников, полякам может не хватить для этого мощностей. Например, как указывалось выше, поставки по новому газопроводу Baltic Pipe будут, по крайней мере в первое время, значительно меньше его технических возможностей. В такой ситуации Варшаве может не хватить имеющихся объемов импорта (около 16 млрд кубометров). Прибалтика и Финляндия получали ежегодно из России около 3 млрд кубометров. В то же время реальный импорт российского газа в Польшу в 2021 году составил 12,2 млрд, из которых 2,3 млрд кубометров — реверсный газ, который польская госкомпания перекупила у европейских трейдеров. Судя по всему, эту недостачу поляки планируют всецело восполнить за счет завозного СПГ, и поэтому там сейчас возник такой ажиотаж вокруг строительства новых терминалов.

Как сказала «Известиям» политолог, профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, сценарий «энергетической независимости от России» прорабатывался в Варшаве уже очень давно, хотя к его решающей фазе поляки перешли на восемь месяцев раньше плана.

«На этом пути Польшу поддерживают США, которые рассматривают весь рынок стран Центральной и Восточной Европы как потенциально один из лучших для своих энергетических компаний. В Варшаве подобный сценарий связывают с вопросом противостояния России и якобы защиты энергосистем Украины и других государств региона от энергетического давления РФ. Не менее важно, что переход на СПГ из США и других стран позволит Польше также выполнить климатические решения ЕС по «энергетическому озеленению» экономики. Ведь в настоящее время Польша получает значительные объемы электроэнергии благодаря угольной генерации и даже экспортирует излишки электричества. А вот сценарий увеличения мощностей газовой генерации с укреплением возобновляемой энергетики позволит Польше покинуть ряды «двоечников» в ЕС в реализации «зеленого курса», — отмечает профессор.

Еремина добавляет, что Польша при решении этих задач рассчитывает на софинансирование ЕС.