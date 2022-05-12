«Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через польский участок «Ямал-Европы»

«Газпрому» запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал-Европа» для транспортировки газа, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Он пояснил, что в соответствии с указом президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены ответные санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал-Европа».

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Там также отметили, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды.

11 мая правительство РФ утвердило перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, говорили в компании.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал соответствующий указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите Донбасса. В частности, Запад заблокировал часть валютных резервов РФ, что в Москве сочли воровством.