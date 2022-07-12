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Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1». Об этом 12 июля написал обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

По словам эксперта из бельгийского аналитического центра Брейгель Симона Тальяпьетры, для Европы настал момент истины: если транзит по «Северному потоку» не удастся восстановить, Германия и соседние с ней страны почувствуют существенное экономическое давление.

Страны Евросоюза (ЕС) уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. Однако, согласно прогнозу европейских аналитиков, СП-1 возобновит прокачку на 40% и этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

В середине июня приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом Канады возвращать из ремонта турбины.

Затем, после переговоров Берлина и Оттавы, 9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированное оборудование.

Однако газопровод «Северный поток» из России в Европу приостановил работу с 11 по 21 июля с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. В Москве отмечали, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по СП-1 для его ремонта может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины.

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