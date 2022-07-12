Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без «Северного потока»

Европу ждет величайший энергетический шок, если Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток – 1». Об этом 12 июля написал обозреватель британской газеты The Telegraph Рейчел Миллард со ссылкой на опрошенных специалистов.

По словам эксперта из бельгийского аналитического центра Брейгель Симона Тальяпьетры, для Европы настал момент истины: если транзит по «Северному потоку» не удастся восстановить, Германия и соседние с ней страны почувствуют существенное экономическое давление.

Страны Евросоюза (ЕС) уже начали готовиться к зиме, они планируют заполнить газохранилища до наступления холодов. Однако, согласно прогнозу европейских аналитиков, СП-1 возобновит прокачку на 40% и этого не хватит, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Если объемы поставок по газопроводу не увеличат, хранилища удастся заполнить только на 70% к концу года, полагают эксперты.

В середине июня приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом Канады возвращать из ремонта турбины.

Затем, после переговоров Берлина и Оттавы, 9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированное оборудование.

Однако газопровод «Северный поток» из России в Европу приостановил работу с 11 по 21 июля с целью организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. В Москве отмечали, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по СП-1 для его ремонта может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины.