Реклама
Прямой эфир
Общество
Погода в Москве смягчится к концу недели
Спорт
Организаторов Уимблдона оштрафовали на $1 млн за недопуск российских теннисисток
Мир
Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО
Общество
Новый электрический катамаран «Экокрузер» успешно спустили на воду
Экономика
PepsiCo запустила продажи Evervess и Frustyle вместо Pepsi
Мир
The Times призвала активнее поддерживать Украину оружием
Мир
Посол России в КНР заявил о необходимости расширения Совбеза ООН
Экономика
Минфин предложил уменьшить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей
Общество
Хоккеиста Федотова привезли в Северодвинск для прохождения военной службы
Происшествия
Незаконную перевозку 16 бивней мамонта пресекли в Якутии
Мир
Посол Сирии назвал важным подключение страны к платежной системе «Мир»
Сюжет:

В Испании предрекли тяжелую зиму из-за проблем с поставками газа

0
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Об этом 4 июля она заявила La Razon.

Газ на раз: Берлину придется отказаться от перехода к «зеленой» экономике
Как Германия справляется с дефицитом голубого топлива после сокращения поставок из РФ

«Нужно быть готовыми, потому что это сценарий, который, несомненно, может произойти. Испания меньше зависит от России в плане энергии, у нас более позитивная ситуация, но подход, который делается в результате этого прекращения поставок, и в том числе газа, заключается в том, что зима будет очень тяжелой», — сказала Роблес.

Ранее, 3 июля, Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начали ограничивать себя в расходах.

В этот же день канцлер Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Днем ранее министр экономики Роберт Хабек сообщил о необходимости закупить аварийные электрогенераторы для критически важных объектов инфраструктуры.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет, что спровоцировало несколько факторов, в том числе антироссийские санкции и решение отказаться от российских энергоресурсов. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

Ранее, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это в том числе связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российских нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по европейцам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022