В Испании предрекли тяжелую зиму из-за проблем с поставками газа

Министр обороны Испании Маргарита Роблес призвала готовиться к тяжелой зиме из-за проблем с поставками газа из России. Об этом 4 июля она заявила La Razon.

«Нужно быть готовыми, потому что это сценарий, который, несомненно, может произойти. Испания меньше зависит от России в плане энергии, у нас более позитивная ситуация, но подход, который делается в результате этого прекращения поставок, и в том числе газа, заключается в том, что зима будет очень тяжелой», — сказала Роблес.

Ранее, 3 июля, Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начали ограничивать себя в расходах.

В этот же день канцлер Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Днем ранее министр экономики Роберт Хабек сообщил о необходимости закупить аварийные электрогенераторы для критически важных объектов инфраструктуры.

20 июня глава крупнейшего немецкого энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире будут высокими в течение нескольких лет, что спровоцировало несколько факторов, в том числе антироссийские санкции и решение отказаться от российских энергоресурсов. Креббер также отметил, что поставки газа из России уже начали сокращаться. В тот же день Хабек сказал, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

Ранее, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это в том числе связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится как можно скорее стать независимым от поставок российских нефти и газа, но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по европейцам.