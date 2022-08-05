Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи

Опубликовано совместное заявление президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров, прошедших 5 августа в Сочи и продлившихся чуть более четырех часов.

В частности, лидеры условились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции, подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров.

Путин и Эрдоган также договорились наращивать объем торговли между двумя странами и идти навстречу ожиданиям сторон по вопросам энергетики. В числе сфер, в которых в том числе будет укрепляться взаимодействие, названы транспорт, торговля, промышленность, финансы, туризм, сельское хозяйство и строительство. Президенты России и Турции подтвердили приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии.

Главы государств подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

Перед переговорами Путин сообщил о планах подписать меморандум о развитии торгово-экономических связей двух стран. Также президент России назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Он отметил исправную и бесперебойную работу газопровода.

В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на новую страницу в отношениях Турции и России. Он отнес к ключевым темам для обсуждения энергетическое сотрудничество, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы. В частности, Эрдоган отметил, что главы государств поговорят о проекте строительства первой в Турции АЭС «Аккую».

До начала переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии. Кроме того, он не исключил, что политики могут поговорить о вступлении Турции в БРИКС. До этого официальный представитель Кремля заявлял, что президенты также поднимут тему вывоза украинского зерна, обсудят вопросы энергетики и расширения торгово-экономических связей.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз заявлял, что встреча Путина и Эрдогана не будет похожа на предыдущие переговоры лидеров.